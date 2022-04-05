Такое решение принято с увеличением количества жителей в 10-ом микрорайоне, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске продлили маршрут №22 Фото со страницы uralskakimat Как сообщается на Instagram-странице акимата Уральска, в связи интенсивной застройкой и увеличением количества жителей в 10-ом микрорайоне, акиматом города с 15 апреля этого года принято решение о продлении городского маршрута №22 в район 10 микрорайона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.