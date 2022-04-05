Главный врач страны отметила, что отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Медицинское сообщество потрясено - министр здравоохранения об убийстве врача в Алматы Фото: gastro.kz/Instagram Министр здравоохранения Ажар Гиният на своей странице в Facebook написала, что медицинское сообщество Казахстана потрясено сообщением об убийстве известного врача-гастроэнтеролога Юрия Петровича Шумкова.
- Лично от себя и коллектива министерства здравоохранения выражаю глубокие соболезнования родным и близким доктора, ставшего жертвой убийцы. Это страшная трагедия для всего здравоохранения страны, когда в мирное время гибнут врачи от рук людей, враждебно настроенных к медикам, неадекватных в своих действиях. Отечественная медицина потеряла высококлассного специалиста, внёсшего большой вклад в развитие гастроэнторологии, спасшего своими знаниями и сердцем сотни пациентов. Не передать словами глубину трагедии для семьи погибшего доктора, где остались сиротами трое детей, а престарелые родители потеряли сына, - выразила соболезнования Гиният.
По её словам, инцидент показал важность надёжной защиты прав медицинских работников с помощью законодательных механизмов. Министерство разработало законопроект о защите прав медиков и в ближайшее время он будет внесён на рассмотрение парламента. Юрия Шумкова убили утром четвёртого апреля из охотничьего ружья. Подозреваемого задержали по «горячим следам».