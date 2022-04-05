- В период испытаний в системах отопления и горячего водоснабжения потребителей будет повышена температура. В целях снижения внутренней температуры помещений, рекомендуем производить их интенсивное проветривание. Убедительная просьба не приближаться на близкое расстояние к теплопроводам во избежание получения термических ожогов, - обратились к жителям в коммунальной компании.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В АО «Атырауские тепловые сети» предупредили, что между пятым и 14 апреля пройдут плановые испытания магистральных тепловых сетей на расчётную температуру теплоносителя.В эти дни также просят не приближаться к трубопроводам теплотрассы на расстояние ближе 10 метров. В случае появления течей и разрывов в трубопроводах, жителей просят немедленно сообщить по телефону: 8-7122-994307, 994398, 322258. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.