Если вы активничаете, то вам придётся замедлиться, не делать частых и резких движений;

Если вы идете быстрым шагом или бежите, то аналогичная ситуация, перейдите на медленный шаг;

Если вы стоите, то прилягте;

Если вам не хватает кислорода, вам кажется, что вы задыхаетесь, проветрите помещение, снимите вещи до пояса, чтобы освободить горло от воротников;

Выполните дыхательную гимнастику, в расслабленном состоянии сделайте глубокий вдох, затем выдох и так в течение пяти минут;

Умойте лицо прохладной водой;

Фото с сайта pexels.com Кроме того, есть и физиологическая тахикардия, это учащённое сердцебиение при повышенных физических нагрузках, стрессе, тревоге, депрессии. Измерить пульс можно самостоятельно, с помощью специального прибора, который продается в аптеке (пульсометр). Мы вам расскажем, как его понизить.Если все перечисленные манипуляции никак не повлияли на чистоту вашего сердцебиения, тогда вам необходимо в срочном порядке обратиться к врачу. К тому же, если вы чувствуете острую боль в груди или частота сердцебиения превышает норму - вызывайте неотложку. Стоит отметить, что при тахикардии вам придется отказаться от никотина и кофеина, так как они заставляют протекать некоторые процессы в организме быстрее обычного и соответственно могут повысить ритм сердцебиения. Также стоит не пренебрегать здоровым образом жизни, правильно питаться, не забывать о витаминах и обеспечить здоровый сон.