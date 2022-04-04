В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +6..+8, ночью похолодает до +1..+3. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +18..+20 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.

В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +7..+9 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер западный до 12 метров в секунду.

В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +7..+9 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.

Большая часть страны по-прежнему будет находиться под влиянием отрога антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. По республике ожидаются туман и усиление ветра.