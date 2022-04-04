- Установите дверь с хорошими замками. Приобретайте врезной замок на заклёпках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надёжнее замок.
- Ещё полезно будет установить защёлку изнутри или повесить старую добрую цепочку.
- Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры, и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.
- Воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решётки, их невозможно распилить или сорвать. Решётки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последнего этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.
- Есть такая услуга как бронирование стёкол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная плёнка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком.
- Ещё один способ защитить окна – рольставни. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются - закрываются нажатием кнопки.
- Можно установить профессиональную сигнализацию.
- Автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения, устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон.
- Не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а используйте для этих целей хорошо закреплённые сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.
