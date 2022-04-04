Установите дверь с хорошими замками. Приобретайте врезной замок на заклёпках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надёжнее замок.

Ещё полезно будет установить защёлку изнутри или повесить старую добрую цепочку.

Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры, и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.

Воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решётки, их невозможно распилить или сорвать. Решётки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последнего этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.

Есть такая услуга как бронирование стёкол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная плёнка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком.

Ещё один способ защитить окна – рольставни. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются - закрываются нажатием кнопки.

Можно установить профессиональную сигнализацию.

Автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения, устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон.

Не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а используйте для этих целей хорошо закреплённые сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.

Изображение с сайта Pixabay Однако, по словам полицейских, воры постоянно совершенствуют свои навыки, используя современную технику. Старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Сагындык Жантемиров в ходе брифинга дал рекомендации для защиты своего жилища от преступных посягательств: