За последние пять лет количество квартирных краж в Казахстане снизилось на треть, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».   Как защитить жильё от краж, рассказали казахстанцам Изображение с сайта Pixabay Однако, по словам полицейских, воры постоянно совершенствуют свои навыки, используя современную технику. Старший оперуполномоченный по особо важным делам департамента криминальной полиции МВД Сагындык Жантемиров в ходе брифинга дал рекомендации для защиты своего жилища от преступных посягательств:
  • Установите дверь с хорошими замками. Приобретайте врезной замок на заклёпках. Чем больше оборотов ключа предусмотрено, тем надёжнее замок.
  • Ещё полезно будет установить защёлку изнутри или повесить старую добрую цепочку.
  • Хорошая дверь – цельнометаллическая. Важно, чтобы дверь открывалась не вовнутрь квартиры, и чтобы между дверью и дверной коробкой не было зазоров.
  • Воры часто проникают в жилище не через дверь, а через окна. Лучшие с точки зрения безопасности – стационарные решётки, их невозможно распилить или сорвать. Решётки необходимы не только для жителей первого, второго, третьего и последнего этажей, но и для тех, чьи окна выходят на козырьки подъездов, или же проходят рядом с газовыми трубами и пожарными лестницами.
  • Есть такая услуга как бронирование стёкол. Изнутри квартиры на стекла наклеивается специальная плёнка, которая через несколько дней становится единым целым со стеклом. Такое окно не разбить камнем или молотком.
  • Ещё один способ защитить окна – рольставни. Они оснащены защитой от вскрытия снаружи, зато изнутри открываются - закрываются нажатием кнопки.
  • Можно установить профессиональную сигнализацию.
  • Автономная GSM-сигнализация. В случае незаконного вторжения, устройство рассылает sms-сообщения или звонит на указанный телефон.
  • Не храните крупные суммы денег и драгоценности в шкафах и под матрацами, а используйте для этих целей хорошо закреплённые сейфы или же воспользуйтесь услугами банков.
