Стоимость груза оценивается почти в 300 млн тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Движение большегрузов ограничили на трассах ЗКО Угон произошёл близ села Актерек. Ткань для штор, принадлежащую жителю Алматы, перевозили на двух фурах из Турции в мегаполис. Большегрузы угнали при остановке водителей на отдых у одного из придорожных кафе. Стражам порядка удалось разыскать угнанные фуры в Карасайском районе. Выяснилось, что ткань уже успели перегрузить и вывести в Алматы.
- Один из подозреваемых, 42-летний житель села Турген Енбекшиказахского района задержан и доставлен в полицию. Он уже сознался в краже. Турецкая ткань найдена и возвращена в полной сохранности законному владельцу, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.
Расследование проводится по статье 188 ч.4 УК РК «Кража, совершённая в особо крупном размере». Задержанный помещён под стражу, его подельников разыскивают. В конце марта сообщалось, что полиция Алматинской области задержала мужчину, который убил водителя и угнал его фуру с дорогостоящим товаром.