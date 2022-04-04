Жертв и пострадавших нет, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото: kris_p_press/Instagram
Видео появилось в Instagram-паблике kris_p_press.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В департаменте промышленной безопасности сообщили, что падение крана произошло четвёртого апреля в микрорайоне Жас-Канат на объекте ТОО «Рембус». Кран упал на парапет строящегося девятиэтажного здания. Жертв и пострадавших нет. Собственником крана является ИП «КБК», по договору кран передан в аренду ТОО «Мелиоратор».
- 10 марта 2021 года ТОО «Жетысу Промбезопасность» провела экспертизу крана на определение возможности его дальнейшей эксплуатации. Срок эксплуатации крана продлён до марта 2023 года. 11 февраля 2022 года в соответствии письма ТОО «Мелиоратор» кран запущен в работу специалистом департамента комитета промышленной безопасности МЧС по Алматы, - сообщили в ведомстве.
Создаётся комиссия по расследованию аварии.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!