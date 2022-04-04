Убийство произошло утром четвёртого апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Мужчину убили из охотничьего ружья в Алматы Фото: ДП Алматы В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили о задержании по «горячим следам» подозреваемого в убийстве. Мужчину 1975 года рождения застрелили из охотничьего ружья в Бостандыкском районе. Позже в telegram-канале Kozachkov offside появилась информация о личности погибшего - это известный врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков. В полиции это подтвердили. Департамент полиции опубликовал видео задержания подозреваемого в убийстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.