Разработчики планируют заменить вкладку камеры новой вкладкой сообществ. В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay Об этом сообщает тематический портал WABetaInfo. Функция пока находится в стадии разработки и будет выпущена в будущем обновлении приложения. В WhatsApp появится вкладка с сообществами Фото: wabetainfo.com Ещё в прошлом году сообщалось, что в WhatsApp могут появиться сообщества. Это будет местом, куда можно объединить все групповые чаты. Присоединиться к сообществам пользователи смогут по пригласительной ссылке или QR-коду. Отличить сообщества от групповых чатов можно будет по иконкам.