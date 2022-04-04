- Установлено, что руководство ТОО в период 2017-2021 годов, используя доминирующее положение на рынке вторичной оптовой реализации сжиженного нефтяного газа, установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги приёмки, хранения и налива сжиженного нефтяного газа, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе агентства по финансовому мониторингу сообщили, что ведётся досудебное расследование в отношении руководства ТОО «Парк хранения сжиженного нефтяного газа» по статье 221 части 2 УК РК «Монополистическая деятельность».Сумма незаконного дохода компании составила 2 081 659 968 тенге. Средства возмещены в полном объёме. Досудебное расследование продолжается.