gggboxing/Instagram Поединок Геннадия Головкина и японского боксёра Риоты Мураты пройдёт девятого апреля в Сайтаме. Его в прямом эфире будут транслировать телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Начало в 15:00. Геннадий Головкин является чемпионом мира в среднем весе по версиям IBO и IBF, Риота Мурата - чемпионом WBA Super в этой же весовой категории. Победитель объединит пояса.