Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам дела, житель Кызылкогинского района пьяный пришёл в дом брата, где поругался со снохой. Женщина его выгнала, за что он решил отомстить. Подсудимый украл из сарая козу, а после зарезал животное на мясо. Ущерб оценён в 10 тысяч тенге. В суде сельчанин признал свою вину, а родственники просили смягчить ему наказание. Дело было рассмотрено по статье 188-1 УК РК «Скотокрадство». Как сообщает пресс-служба Кызылкогинского районного суда, мужчина был признан виновным и приговорён к пяти годам лишения свободы условно. На весь этот период установлен пробационный контроль. В суде пояснили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до десяти лет. Других альтернативных наказаний в санкции данной статьи не предусмотрены. В данном случае судом назначено условное наказание с минимальным сроком. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.