Если вы начали задумываться об открытии депозита в банке, можем поздравить вас: это значит, что вы сумели отложить или накопить средства, которые хотите приумножить. Часто в сети встречаются обзоры, где например депозит в долларах называют чуть ли не мировым злом. Разберемся, так ли это на самом деле, и какие преимущества и недостатки имеют банковские вклады.
Преимущества вкладов
Что бы кто не говорил, но вклады в банке все же имеют ряд весомых достоинств, с которыми нельзя не согласиться:
- Защита средств от инфляции;
- Надежное сбережение денег без риска их потери;
- Гарантированный доход от вклада;
- Защита от необдуманных покупок и трат;
- Доступ к «плюшкам», например скидкам или бонусам от банка;
- Разнообразие вкладов и условий посредника.
Последний пункт стоит разобрать подробно, ведь от ставки по депозитам и наличия ограничений на досрочное снятие зависит, в первую очередь, размер вашей прибыли.
: там вы найдете выгодные депозиты, которые к тому же застрахованы Казахстанским Фондом Гарантирования Депозитов. Например, вложив 500 000 тенге сроком на год, вы получите 62 500 чистой прибыли.
Важно и то, что депозит поможет вам сохранить ваши деньги в безопасности, тогда как наличку вы вполне вероятно можете потерять. К сожалению, мир повидал и случаи, когда хрустящие купюры под подушкой сгорали в буквальном смысле этого слова в результате пожара квартиры или дома. Да и украсть средства, лежащие на депозите, уже ни один хитрый вор не сможет.
Недостатки банковских вкладов
Как ни крути, но даже самые выгодные депозиты имеют ряд недостатков в сравнении с другими видами приумножения средств:
- Невозможность досрочного снятия денег без потери начисленных процентов;
- Риск отозвания у банка лицензии, что приведет к длительному ожиданию выплаты сбережений;
- Относительно небольшой процент годового дохода (в сравнении с криптовалютой, акциями и другими видами заработка).
В то же время, большинство этих минусов можно избежать, грамотно подбирая банк и его условия открытия вклада. Не стоит забывать, что вопреки небольшому проценту прибыли, ваш доход будет фиксирован и гарантирован, в отличие от тех же криптовалютных вложений. Как показала практика, за последнее время стоимость ведущих акций и цифровых валют сильно снизилась, принеся убытки своим держателям. Здесь актуально выражение: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Не гонитесь за обещаниями огромной прибыли, выбирайте надежный банк и наслаждайтесь гарантированным доходом без риска потери своих средств.