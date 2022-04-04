Посмотреть эту публикацию в Instagram

- Мы фотографировались и на заднем плане по льду бегала собака. Когда она дошла до центра, провалилась под лёд. Жена плачет и говорит - что мы будем делать? - вспоминает Уалихан.

- Помню, выхожу я из воды, а жена с курткой бежит. Я думал, что ко мне, а она собаку укрывает (смеётся), - рассказывает Уалихан.

Скриншот с видео Ролик появился накануне в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина вытаскивает из ледяного озера большого чёрного пса.Героем оказался фельдшер скорой помощи из Караганды Уалихан Бейсабаев. На Кольсайские озёра он с супругой приехал в отпуск.Мужчина, не раздумывая, сбросил с себя одежду и бросился в воду. По его словам, плыть было в два раза сложнее обычного - лёд делает воду более густой.Медработник уверен, что его профессия - это призвание, а значит на помощь он бежит в любой сложной ситуации. В этот раз она понадобилась брату нашему меньшему.