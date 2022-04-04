На эти цели областной резерв средств составил 1,4 миллиарда тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Паводки в ЗКО: ситуация на утро 4 апреля Иллюстративное фото из архива "МГ" О возмещении ущерба, причинённого пострадавшим, рассказали в акимате ЗКО. Областной резерв средств составил - 1,4 млрд тенге. Из них на ликвидацию выделено 513 миллионов тенге, на неотложные затраты - 890 миллионов тенге, по решению судов - 17,8 миллионов тенге. Пострадавшие лица, понесшие материальный ущерб, должны представить в акиматы районов заявление о возмещении материального ущерба (заполненное по форме) с приложением в течение 30 календарных дней со дня возникновения ЧС. Также должны приложить:
  •  копию документа, удостоверяющего личность пострадавшего лица;
  • перечень утраченного и/или испорченного имущества пострадавшего с момента возникновения ЧС природного характера или в период ликвидации ЧС;
  • копию правоустанавливающих документов на недвижимое имущество;
  • ветеринарную справку и паспорта на домашние животные.
Правила не распространяются на временные строения, хозяйственно-бытовые и иные постройки, не относящиеся к объектам недвижимости, а также незаконно построенные объекты. Акимат района регистрирует заявление. Его в течение 15 рабочих дней рассматривает комиссия при акиматах района.  Затем в течение 10 рабочих дней акимат района организует оценку размера причинённого ущерба у оценщика (независимые оценщики). После проведения оценки, акимат района в течение трёх дней принимает решение о выделении средств. Произведение выплат пострадавшим происходит в течение 30 календарных дней. В случае отсутствия необходимых средств, акимат района ходатайствует в ДЧС с представлением полного пакета документов (сроки не предусмотрены). ДЧС проверяет представленные материалы на достоверность и полноту согласно перечня и направляет в управление финансов ЗКО (сроки также не предусмотрены). Управление финансов ЗКО рассматривает ходатайство в течение пяти рабочих дней со дня его поступления. Резервы бюджетов районов и города Уральск: 1.  Акжаикский - 10,1 млн тенге; 2.  Бокейординский - 10,1млн тенге; 3.  Бурлинский - 66,4 млн тенге; 4.  Жангалинский - 28 млн тенге; 5.  Жанибекский - 11,7 млн тенге; 6.  Бәйтерек - 38,2 млн тенге; 7.  Казталовский - 23,4 млн тенге; 8.  Каратобинский - 4,9 млн тенге; 9.  Сырымский - 5,2 млн тенге; 10. Таскалинский - 13,6 млн тенге; 11. Теректинский - 31 млн тенге; 12. Чингирлауский - 5,5 млн тенге; 13. Уральск - 178,5 млн тенге. Общая сумма - 426,6 млн тенге. Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась и в других районах области. О паводковой обстановке на утро 4 апреля, можно посмотреть здесь. Также сегодня сообщалось, что в Уральске может подтопить дачи. Для помощи пострадавшим был открыт единый счет, куда жители ЗКО могут перечислять деньги. Также желающие могут помочь одеждой, продуктами и лекарствами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.