Кроме денег, волонтёры принимают одежду, медикаменты и продукты длительного хранения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
В ЗКО создали волонтёрский штаб по ликвидации последствий наводнения. Его возглавляет руководитель молодёжного ресурсного центра Адилгерей Зулхаров. Штаб находится в областном теннисном центре по адресу: улица Г. Караша, 16.
Сейчас в Каратобинском, Жанибекском, Чингирлауском и Бурлинском районах действуют волонтёрские отряды по 30 человек. В Уральске людям готовы помочь более сотни волонтёров.
- Волонтёрский штаб продолжает сбор одежды, продуктов длительного хранения, медикаментов, предметов личной гигиены и других предметов первой необходимости от жителей области. После достаточного сбора все грузы отправят в пострадавшие районы, - сообщили в ходе брифинга волонтёры.
В ходе аппаратного совещания сегодня, четвёртого апреля, в акимате руководитель управления внутренней политики ЗКО Дархан Кадралиев отметил, что для прозрачности сбора и передачи средств был создан единый счёт, чтобы было легче отследить денежные средства.
- Очень много поступает звонков от неравнодушных людей, желающих помочь пострадавшим при паводке. Было решено создать единый счёт для конкретного учёта, чтобы деньги не ушли на третью сторону. Просим всех жителей свою помощь направлять именно на этот счёт, - отметил он.
К слову, по дополнительным вопросам можно обратиться к руководителю штаба Адилгерею Зулхарову по номеру 8 708 704 77 78.
Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы
в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась
и в других районах области. О паводковой обстановке на утро 4 апреля, можно посмотреть здесь
. Также сегодня сообщалось, что в Уральске может подтопить
дачи.
