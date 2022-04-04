- Акимат Актобе постановляет установить ограничительные мероприятия на территории улицы Садовая, Жемісті, Парасат, Байшешек и участка 19/2 жилого массива «Садовый» района «Алматы» города Актобе, в связи выявлением заболевания бруцеллёз среди крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, - говорится в документе.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Соответствующий проект постановления опубликован на портале «Открытых НПА».

Бруцеллёз относят к наиболее опасным инфекционным заболеваниям хронического характера. Бактерии-возбудители устойчивы к низким температурам и способны сохраняться в замороженном состоянии более года. При этом в кипятке моментально погибают.

