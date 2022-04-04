По сравнению с утренними торгами первого апреля, национальная валюта к доллару ослабла на 2.53 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 472.56 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 477-479 тенге, покупают по 471-473 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.