Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже четвёртого апреля на 11:00 составил 473.66 тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Курс доллара вырос в Казахстане По сравнению с утренними торгами первого апреля, национальная валюта к доллару ослабла на 2.53 тенге. Официальный курс Нацбанка составляет 472.56 тенге за доллар. В обменниках Уральска доллар продают по 477-479 тенге, покупают по 471-473 тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.