- У неё изъяли 29 упаковок «Трамадола» изъяли и 11 флаконов «Тропикамида». Установлено, что женщина в январе этого года допустила аналогичное правонарушение и привлекалась к ответственности за торговлю психотропными препаратами. Ведётся сбор документов, - пояснили в полиции.

По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, полицейские задержали 48-летнюю женщину, которая продавала психотропные препараты в продуктовом магазине.Стражи порядка просят жителей немедленно сообщать оператору 102 о фактах совершения какого-либо наркопреступления или незаконной торговли психотропными препаратами.