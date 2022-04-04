- Подозреваемый задержан на территории Алатауского района в результате введённого в городе специального плана «Перехват». Орудие преступления изъято, - сообщил начальник департамента полиции Алматы Канат Таймерденов.

Фото: ДП Алматы Убийство произошло сегодня, четвёртого апреля, в Бостандыкском районе. Мужчину 1975 года рождения застрелили из охотничьего ружья. Вызов в 102 поступил в 8:59.Стражи порядка устанавливают мотив убийства.