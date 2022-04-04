Об этом заявил градоначальник Абат Шыныбеков на аппаратном совещании сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Фото из архива "МГ"
Аким Уральска Абат Шыныбеков рассказал о возможности подтопления дачных участков на 1-ой дачной, 2-ой дачной, в районе Телецентра, где проживают порядка шести тысяч человек. Насчитывается 1 300 домов.
- Сотрудники ДЧС и акимата уже раздали людям памятки, проживающим на этих дачах. Сейчас для эвакуации подготовлена необходимая техника, - пояснил градоначальник.
Начальник ДЧС ЗКО Ернур Утегенов дополнил, что территория области более чем на 20% покрыта снегом. Со второго по шестого апреля объявлено штормовое предупреждение. Также отмечается положительная температура воздуха, что активно влияет на таяние снега.
- На контроле находятся шесть районов: Бурлинский, Жанибекский, Чингирлауский, Каратобинский, Таскалинский и Теректинский районы. В течение четырёх дней проводились аварийно-спасательные работы, - пояснил он.
Также, со слов начальника ведомства, ожидается таяние снега на реках Деркул и Чаган.
Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась и в других районах области.
