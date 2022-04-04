На противопаводковых мероприятиях задействовано 770 человек, 750 человек эвакуировано из подтопленных домов, погибло 168 голов скота, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
По информации начальника департамента ЧС по ЗКО Ернура Утегенова, по состоянию на 6:00 четвёртого апреля в области талыми водами подтопило 140 домов и два социальных объекта, погибли 168 голов скота. Из подтопленных домов эвакуирован 751 человек, из них 215 детей.
- Всего на данный момент в шести районах работают 770 человек, задействовано 99 единиц техники, семь плавсредств, 26 мотопомп, и вертолёт МИ-8, - сообщил начальник департамента. - В регион прибыли спасатели из Атырауской и Мангистауской областей.
Между тем прогноз погоды пока остаётся неутешительным: к теплой погоде сегодня ожидается дождь, сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5..+7 градусов, днём +10..+15 тепла.
- В период со второго по шестого апреля в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых проявлений, подъёмы уровней воды на реках, - рассказали в ДЧС ЗКО.
Сейчас противопаводковые мероприятия ведутся в Жанибекском, Каратобинском, Теректинском, Чингирлауском и Бурлинском районах.
- Взята на контроль ситуация в Таскалинском районе, в районе Бәйтерек и Уральске. На реках Деркул (объёмы влагозапасов выше на 24%) и Чаган лёд тает на месте (объёмы влагозапасов выше на 24%), но возможны заторы ввиду резкого потепления. Ведётся мониторинг ситуации на трансграничных реках Урал, Большой и Малый Узени, Чаган и водохранилищах. Обстановка на водных объектах стабильная и на контроле, - добавили в департаменте.
Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась и в других районах области.
