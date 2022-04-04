На противопаводковых мероприятиях задействовано 770 человек, 750 человек эвакуировано из подтопленных домов, погибло 168 голов скота, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».  Паводки в ЗКО: ситуация на утро 4 апреля По информации начальника департамента ЧС по ЗКО Ернура Утегенова, по состоянию на 6:00 четвёртого апреля в области талыми водами подтопило 140 домов и два социальных объекта, погибли 168 голов скота. Из подтопленных домов эвакуирован 751 человек, из них 215 детей.
- Всего на данный момент в шести районах работают 770 человек, задействовано 99 единиц техники, семь плавсредств, 26 мотопомп, и вертолёт МИ-8, - сообщил начальник департамента. - В регион прибыли спасатели из Атырауской и Мангистауской областей.
Между тем прогноз погоды пока остаётся неутешительным: к теплой погоде сегодня ожидается дождь, сильный ветер с порывами до 23-28 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5..+7 градусов, днём +10..+15 тепла.
- В период со второго по шестого апреля в связи с прогнозом сохранения и дальнейшего повышения положительных температур воздуха в бассейнах рек области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых проявлений, подъёмы уровней воды на реках, - рассказали в ДЧС ЗКО.
Сейчас противопаводковые мероприятия ведутся в Жанибекском, Каратобинском, Теректинском, Чингирлауском и Бурлинском районах.
- Взята на контроль ситуация в Таскалинском районе, в районе Бәйтерек и Уральске. На реках Деркул (объёмы влагозапасов выше на 24%) и Чаган лёд тает на месте (объёмы влагозапасов выше на 24%), но возможны заторы ввиду резкого потепления. Ведётся мониторинг ситуации на трансграничных реках Урал, Большой и Малый Узени, Чаган и водохранилищах. Обстановка на водных объектах стабильная и на контроле, - добавили в департаменте.
Напомним, уже неделю в области наблюдается интенсивное таяние снега из-за резкого потепления. Талыми водами было разрушено здание сельской школы в селе Шалгай Каратобинского района. Позже ситуация ухудшилась и в других районах области.