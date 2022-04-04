- Установлены житель ВКО 1990 года рождения, житель Туркестанской области 1986 года рождения, житель Нур-Султана 1971 года рождения и гражданин 1982 года рождения. Похищенное изъято, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На дело они пошли в обеденное время. 23 марта преступники влезли через окно в квартиру дома на улице Доспанова и вынесли пять миллионов тенге. Однако далеко им уйти не удалось, их поджидали стражи порядка.Ведётся досудебное расследование по статье «Кража». Оперативное видео предоставлено ДП ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.