- ​Дело об административном правонарушении прекращено в связи с примирением сторон и правонарушитель освобождён от административной ответственности, - говорится в постановлении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ​Курмангазинского районного суда Атырауской области сообщили о рассмотрении дела об административном правонарушении. Суд установил, что мужчина выражался нецензурной бранью в адрес своей матери. В зале суда он попросил прощение. Женщина решила простить сына и просила прекратить дело.В законную силу оно пока не вступило. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.