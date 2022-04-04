Глава правительства открыл станицу в Facebook, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Премьер-министром Казахстана назначен Алихан Смаилов Алихан Смаилов Своим подписчикам он предложил задавать вопросы и предлагать идеи.
- По мере возможности буду предоставлять ответы и принимать необходимые решения. Поздравляю с началом священного месяца Рамазан, - написал Смаилов в Facebook.
За два дня на страницу премьера подписались более 18 тысяч пользователей.