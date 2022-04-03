Стоимость укола Zolgensma оплатили за счет фонда "Казакстан халкына", передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". «Радуемся каждому тенге»: родители девочки со СМА из Уральска продолжают сбор на укол за миллиард Родители Фатимы Аскар на своей странице в Instagram поделились счастливой новостью. Сегодня, 3 апреля, малышка наконец смогла получить долгожданный укол Zolgensma. - Сегодняшний день останется в истории. Наша Фатима получила укол. Мы счастливы. Нашу дочь спас народ Казахстана. От всего сердца благодарим всех и каждого, кто переживал нас и поддерживал все это время, - сообщил отец Фатимы Канат Куспанов. Теперь девочке предстоит реабилитация. Напомним, на протяжении полугода родители Фатимы Аскар собирали деньги на лечение дочери, у которой врачи диагностировали тяжёлое заболевание - спинальную мышечную атрофию. К слову, Фатима уже второй ребенок из ЗКО, который смог получить самый дорогой укол в мире. Первым был Эмир Шахмаров их Аксая. Тогда сбор в 1 миллиард тенге смогли закрыть неравнодушные казахстанцы. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и проходит курс реабилитации. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.