В Службе спасения предупредили об угрозе сильного ветра в ЗКО второго апреля. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Проливные дожди ожидаются вечером 2 октября в Уральске   По информации РГП "Казгидромет", на большей части западного Казахстана ожидаются осадки.    
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до +6..+8. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +14..+16 градусов, ночью +8..+10 градусов. Ветер южный до 20 метров в секунду.
  • В Актобе - дождь. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +3..+5 градусов. Ветер южный до 10 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +15..+17 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
