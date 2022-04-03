Вакцину может получить любой желающий старше 12 лет, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Асхат Балыков, вакцину Рfizer теперь могут получить следующие категории граждан:
получающие первичную вакцинацию, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;
получающие ревакцинацию данной вакциной;
получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам – при условии, что интервал между последней прививкой (после получения 2 компонента или если ревакцинирован то после ревакцинации) и повторного курса вакцинации должен быть не менее 3 месяцев, также при наличии подтверждающего документа (приглашение, билет,виза);
Кроме этого спикер отметил, что допускается учёт полученной ревакцинации в качестве первой дозы повторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает три месяцев.
– Для вакцинации лиц с ограниченными возможностями из числа инвалидов организовывается проведение вакцинации против КВИ с выездом на дом. С начала кампании вакцинации по области І компонентом всего привито 274 925 человек, что составляет 66,3% от общего плана. Среди них вакцину «Спутник V» получили 190 979 человек, QazVac получили 21 396 человек, Hayat - Vax получили 25 083 человек, Corona-Vac получили 7 775 человек, Vero Cell - 29 636 человек. ІІ компонент получили всего 264 920 человек, - рассказал Асхат Балыков.
На сегодня Pfizer всего вакцинировано 11 044 человек, из них 420 беременных, 4 896 кормящих и 5 711 подростков. В настоящее время ревакцинацию прошли 73 119 человек.
