получающие первичную вакцинацию , желающие получить профилактическую прививку данной вакциной;

, желающие получить профилактическую прививку данной вакциной; получающие ревакцинацию данной вакциной;

данной вакциной; получающие повторную вакцинацию для выезда за рубеж по различным причинам – при условии, что интервал между последней прививкой (после получения 2 компонента или если ревакцинирован то после ревакцинации) и повторного курса вакцинации должен быть не менее 3 месяцев, также при наличии подтверждающего документа (приглашение, билет,виза);

– Для вакцинации лиц с ограниченными возможностями из числа инвалидов организовывается проведение вакцинации против КВИ с выездом на дом. С начала кампании вакцинации по области І компонентом всего привито 274 925 человек, что составляет 66,3% от общего плана. Среди них вакцину «Спутник V» получили 190 979 человек, QazVac получили 21 396 человек, Hayat - Vax получили 25 083 человек, Corona-Vac получили 7 775 человек, Vero Cell - 29 636 человек. ІІ компонент получили всего 264 920 человек, - рассказал Асхат Балыков.

Фото из архива "МГ" Как рассказал заместитель руководителя управления здравоохранения Асхат Балыков, вакцину Рfizer теперь могут получить следующие категории граждан:Кроме этого спикер отметил, что допускаетсяповторного полного курса вакцинации, если интервал между дозами не превышает три месяцев.На сегодня Pfizer всего вакцинировано 11 044 человек, из них 420 беременных, 4 896 кормящих и 5 711 подростков. В настоящее время ревакцинацию прошли 73 119 человек.