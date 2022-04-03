Сотрудники Исатайского районного отдела полиции провели проверку на трассе "Атырау-Астрахань", выявили и изъяли у 43-летнего мужчины около 100 килограммов осетровых видов рыб из грузового автомобиля марки Datsun. ​ - Сейчас начато досудебное расследование по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", в отношении водителя автомобиля незаконно перевозившего осетровых видов рыб. Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК,-сообщили в департаменте полиции Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.