В регионе ухудшилась паводковая обстановка, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Паводки в ЗКО. Что известно на последний час Нынешняя весна подготовила неприятные сюрпризы для жителей районов ЗКО. За последние несколько дней с разных уголков области приходят ужасающие видеокадры с подтопленными домами и улицами. Спасатели эвакуируют людей, гибнет скот, сельчане остаются без крова. Все началось 28 марта с сообщения о разрушенной школе в селе Шалгын Каратобинского района. Тогда талые воды разрушили корпус сельской школы. Жертв и пострадавших, к счастью, удалось избежать. Спустя день вода затопила дома и жителей пришлось эвакуировать соседнее село Коскол. 31 марта произошел перелив воды в реке Таян этого же района. Река протекает недалеко от села Актайсай, на въезде в которое располагалось водопропускное сооружение, вода смыла его и сейчас посёлок оказался отрезанным. Там проживают около 600 человек, в общей сложности 180 дворов. Второй район, который был подвержен паводкам - это Шынгырлауский район, между селами Сегизсай и Шынгырлау в девяти местах были зафиксированы прорывы автодорог. Автомобильное сообщение приостановлено. Спецтехникой вывезли рожениц, тяжелобольных людей. В поселке Алмазный так же смыло мост, и село оказалось отрезанным как со стороны Актюбинской области, так и со стороны поселке Шынгырлау. 1 апреля в этих двух районах был объявлен режим ЧС. 2 апреля чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена в Бурлинском районе. Здесь талыми водами затопило 12 частных домов в микрорайоне Кызылтал города Аксай. Сегодня, 3 апреля, стало известно, что "большая" вода пришла и в село Жаксыбай Жанибекского района. уровень воды в реке Жаксыбай поднялся, затопленными оказались частные дома и улицы. Между тем, в оперативном штабе при ДЧС ЗКО сообщили, что с 2 по 6 апреля в регионе продолжится потепление и в бассейнах рек области ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых проявлений, уровень воды в реках будет повышаться. - 3 апреля  наблюдается подъем уровня реки Утва, ведется постоянное дежурство и наблюдение за рекой, проводиться укладка мешкотары вблизи населенных домов, проводиться перевозка скота, - сообщили в ДЧС ЗКО. Кроме этого спасатели уточнили, в Каратобинском и Шынгырауском районах ситуация стабилизировалась и угрозы населенным пунктам нет. Что касается Бурлинского района, что в микрорайоне Кызылтал города Аксай подтоплены 12 частных домов, эвакуированы восемь человек, их разметили в здании СОШ №7. Остальные разместились у родственников. 2 апреля в 16:30 года на автодороге областного значения Бурлин – Аксай – Жымпиты произошли переливы воды через дорожное полотно, автомобильное движение закрыто для всех видов автотранспорта. Угрозы населенным пунктам нет. Между тем, по данным филиала ЗКФ РГП «Казгидромет» в Бурлинском районе на гидропосту река Утва – Кентубек, уровень воды подходит к опасной отметке и составляет 685 см. Опасный уровень воды составляет 700 см. Больше всех пострадали жители Жанибекского района. В селе Жаксыбай подтоплено 170 жилых домов из 300. Сотрудники акимата и пограничной службы эвакуировали 637 человека, 305 из разместили в эвакуационном пункте в здании детского сада, остальные 332 человека временно поселились у родственников.  В селе Таловка подтоплено два жилых дома. В Таскалинский район были направлены спасатели из Мангистауской области, которые прибыли в регион в помощь нашим спасателям. В ДЧС ЗКО заверили, что здесь угрозы подтопления жилых домов нет, специалисты наблюдают за подъемом реки Деркул, укладывают мешкотары, чистят каналы для водоотведения в поселке Таскала. В связи с ухудшением паводковой обстановки дополнительно из Атырауской области в ЗКО отправлена группа сил и средств на вертолете МИ-8. Из соседнего региона едут 12 спасателей с необходимым оборудованием. Еще 34 спасателей едут на четырех единицах техники. Из Мангистауской области  для проведения аварийно-спасательных, неотложных и противопаводковых работ прибыли 43 спасателя, четыре единицы техники, два плавсредства. 17 прибывших спасателей направлены в Таскалинский район, остальные в Сырымский. В результате активного таяния снега в степи в села Новопавловка Теректинского района увеличилось поступление талой воды через территрию села по балкам в реку Барбастау. Угроз населению нет. -Двух женщин из села Жаксыбай на большом сроке беременности на вертолете направили в город. Врачи оказывают всю необходимую помощь жителям поселка, - сообщили в 17.00 в оперативном штабе. Не обошлось и без падежа скота. По информации пресс-службы МЧС РК, в поселке Жаксыбай погибло 108 голов скота. В акимате Бурлинского района сообщили, что на данный момент вода вышла с берегов окола поселка Бактыарал, Кентубекского сельского округа. Река протикает вблизи поселка. В ходе проведения противопаводких мероприятий вечером 2 апреля пожилые, дети , а также женщины были эвакуированы с поселка. На данный момент в поселке находятся 25 мужчин,  они присматривают за домами. В настоящее время вода не зашла в дома, лишь протекает по улицам и окрестностям поселка. Жертв и пострадавших нет. В 18.00 в ДЧС ЗКО сообщили, что в Теректинском районе на автодороге республиканского значения Подстепное-Федоровка-РФ также произошел перелив талой воды через дорожное полотно. Для сдерживания пребывающей воды оперативно были сооружены земляные насыпи общим весом в 24 тонны и около 500 штук мешкотары. Буквально за шесть часов удалось остановить поток. - В данное время заместитель акима Западно-Казахстанской области с начальником ДЧС ЗКО проводит облет паводкоопасных районов Байтерек и Таскала по руслу реки Деркул, - сообщили в ДЧС ЗКО.  