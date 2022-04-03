В область отправлены спасатели из Атырауской и Мангистауской областей, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Спасатели из других регионов прибыли в ЗКО из-за паводков По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в области продолжаются противопаводковые мероприятия. В связи с ухудшением паводковой обстановки дополнительно из Атырауской области в ЗКО отправлена группа сил и средств на вертолете МИ-8. Из соседнего региона едут 12 спасателей с необходимым оборудованием. Еще 34 спасателей едут на четырех единицах техники. Из Мангистауской области  для проведения аварийно-спасательных, неотложных и противопаводковых работ прибыли 43 спасателя, четыре единицы техники, два плавсредства. 17 прибывших спасателей направлены в Таскалинский район, остальные в Сырымский. Напомним, в области сложилось сложная паводковая ситуация, в трех районах области (Каратобинский, шынгырлауский и Бурлинский района) объявлен режим ЧС.  Xvv3k1UtisY?feature=share Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео