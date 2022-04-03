Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, 25 марта в городе Нур-Султан контрразведка КНБ задержала агента иностранной разведки гражданин РК, который планировал покушение на Президента страны и ряд высокопоставленных государственных служащих. Одновременно, он планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. В результате обыска изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан было завезено частями в профессионально замаскированном виде. – Кроме того, агенту отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в РК и созданию в обществе русофобских взглядов, путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов. В ходе предварительного следствия гражданин РК признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию и в интересах иностранного государства, - сообщили в КНБ РК. В настоящее время КНБ проводится расследование по фактам совершения преступлений, предусмотренных статьей 24 УК РК "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и статьей 255 УК РК "Акт терроризма". В интересах какого именно государства действовал агент в КНБ не сообщили. F_NwW4qf-0YМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.