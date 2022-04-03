Сельчане говорят, что добраться до них спасатели не могут из-за плохих дорог. Однако в ДЧС ЗКО эту информация опровергли, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жителей ещё одного села в ЗКО эвакуируют. Талые воды затопили дома Жительница села Альбина говорит, что "большая" вода начала прибывать в реку Жаксыбай еще вчера. Уровень воды поднялся в реке и она вышла из берегов. Затопленными оказались больше половины домов. - Говорят, что вода ждет темноты, поэтому мы всем селом не спали, охраняли. Она пришла со стороны поселка Борсы, ее очень много. Смыло мост через реку, люди сейчас находятся в здании садика, по посёлку передвигаются на лодках, воды по колено, местами даже глубже. Дома обложили  мешками с песком. Вчера приезжали с ЧС, осмотрели, сказали, что все нормально. Так же слышала, что Таловку тоже топит, - говорит девушка. Кроме этого сельчане говорят, что спасатели не могут добраться до села, так как дороги, ведущие в поселок, превратились в жижу. – Добраться до нас могут только на вертолете, - отметили сельчане. Пользователи Facebook так же сообщают, что техника и помощь из города доехать до села не может. Однако руководитель ДЧС ЗКО Ернур Утегенов опроверг эту информацию и сообщил, что на месте работают местные спасатели, а сегодня из города  на машинах и на вертолете выдвигаются дополнительные силы. – Спасатели отправятся на вертолете МИ-8 и на высокопроходимой технике, - сообщили в ведомстве. В оперштабе ДЧС ЗКО сообщили, что 2 апреля в 3:00 в Жанибекском районе резко потеплело, интенсивно начал таять снег и шел дождь. В результате подтопленными оказались два поселка - Жаксыбай и Таловка. В селе Жаксыбай затопило 62 жилых дома. Сотрудники акимата и пограничной службы эвакуировали 637 человека, в эвакуационном пункте, который развернули на базе детского сада разместили 305 человек, 89 из которых дети. Остальные размещены у родственников. В селе Таловка затопило два дома, эвакуировано восемь человек. Организовано дежурство. Дозвониться до руководства района и Жаксыбайского сельского округа корреспондентам "МГ" не удалось. К слову, на помощь спасателям ЗКО прибыли спасатели из Мангистауской области. 17 прибывших спасателей направлены в Таскалинский район, 28 - в Сырымский. Всего в пяти потопляемых районах работают 267 человек. Напомним, в области идет паводкоопасный период. В трех районах ЗКО уже объявлен режим ЧС. -EIS8OA-QKY?feature=share EOLQwoPS05A   Жителей ещё одного села в ЗКО эвакуируют. Талые воды затопили дома Жителей ещё одного села в ЗКО эвакуируют. Талые воды затопили дома Жителей ещё одного села в ЗКО эвакуируют. Талые воды затопили дома Вот в таких эвакуационных пунктах расположились сельчане Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео предоставлены жителями села Жаксыбай      