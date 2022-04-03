В Уральске родственники убитого отца троих детей ищут свидетелей преступления
Они не согласны с тем, что под следствием находится один человек, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".Трагедия произошла ночью 11 сентября по проспекту Назарбаева, недалеко от ночного клуба. Бездыханное тело 29-летнего Бахтияра Шарипова обнаружили полицейские, которые приехали на место после анонимного звонка. Звонивший сообщил, что между молодыми людьми происходит драка. Позже по подозрению в совершении преступления задержали 23-летнего молодого человека, который признался в содеянном.
Сестра покойного Бахтияра Эльвира Шарипова говорит, что следствие по этому делу длится вот уже семь месяцев и близится к завершению. Однако семья не согласна с тем, что в качестве подозреваемого проходит один человек. Они уверены, что Бахтияра избивали толпой, как минимум три или четыре человека.
– Допрошенные свидетели рассказали следователю, что в конфликте участвовали несколько человек. В ту ночь (11 сентября - прим. автора), судя по записям видеокамер, в клубе отдыхали много людей. Молодёжи было много. Кто-нибудь видел момент избиения нашего Бахтияра. Просим откликнуться свидетелей этого инцидента, рассказать всю правду. Мы хотим, чтобы наказание понесли все, кто причастен к смерти нашего брата. Без этого виновники останутся безнаказанными и будут разгуливать на свободе, - рассказала Эльвира Шарипова.
Стоит отметить, что у Бахтияра Шарипова остались трое детей, старшему из которых пять лет, младшему всего полтора года.
Изначально полицейские начали досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего". Однако позже дело было переквалифицировано на статью 99 УК РК "Убийство".
– Расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время будет передано в суд, - сообщили в полиции.
Все, кто стал свидетелем этого происшествия, могут позвонить по номерам: 8 775 439 43 82; 8 705 591 64 30.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!