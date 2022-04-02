Осадков на территории области не ожидается, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске талые воды подтопили подъездные пути и детские площадки   По информации РГП "Казгидромет", по-прежнему на большей части республики ожидается погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. В дневное время температура воздуха составит +17..+19, ночью похолодает до +7..+9. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +21..+23 градусов, ночью +9..+11 градусов. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду.
  • В Актобе - ясно. Днём ожидается до +15..+17 градусов. Ночью похолодает до +6..+9 градусов. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +18..+20 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер юго-восточный до 14 метров в секунду.
