Чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба объявлена в Бурлинском районе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Еще в одном районе ЗКО объявлен режим ЧС Об этом сообщили на официальной странице акимата Бурлинского района в Facebook. Решением акима Бурлинского района с 1 апреля 2022 года на территории района объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Создан районный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведется круглосуточная работа на опасных участках. По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, в 23:55 1 апреля поступило сообщение о подтоплении 12 домов в микрорайоне Кызылтал города Аксай Бурлинского района. Из подтопленных домов эвакуировано восемь человек, из них четверо детей. Остальные жильцы от эвакуации отказались (разместились у родственников). В случае угрозы затопления жилых домов для жителей села Кызылтал на базе СОШ №7 г. Аксая организована круглосуточная служба эвакуационного центра. В связи с чрезвычайной ситуацией природного характера вы можете обратиться на горячую линию по номеру +77054470919. Напомним, режим ЧС так же был объявлен в Каратобинском и Шынгырауском районах. Талыми водами затопило 37 жилых домов, школу и медпункт. 28 марта в селе Шалгай Каратобинского района талыми водами было разрушено здание сельской школы. Село Актайсай этого же района так же находится в паводкоопасной зоне. 31 марта в реке Таян поднялся уровень воды, смыло дорогу в село. Еще в одном районе ЗКО объявлен режим ЧС Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено ДЧС ЗКО  