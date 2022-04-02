25 домов затопило в посёлке Шалгын Каратобинского района и еще 12 домов в посёлке Кызылтал Бурлинского района, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  25 домов затопило в селе ЗКО. Жителей могут эвакуировать По информации пресс-службы ДЧС ЗКО, из-за повышения температуры и интенсивного таяния снега подтоплено 37 домов в посёлках Шалгын Каратобинского района и в посёлке Кызылтал Бурлинского района. Кроме этого такая вода затопила два социальных объекта, это школа и медпункт в поселке Шалгын. Погибло 30 голов мелкого скота. Из подтопленных домов эвакуировано 87 человек, из них 52 ребенка. - Произошли переливы на одной автодороге республиканского значения, размывы на четырех дорогах районного значения, угрозы населенным пунктам нет. Всего на данный момент в трех районах работают 175 человека, 52 единиц техники, два плавсредств, 12 единиц мотопомп, - сообщили спасатели. Стоит отметить, что обстановку в области назвали стабильной. Ведутся работы по откачке и отводу талой воды, организовано дежурство. - Полицейские организовали патрулирование и охрану домов по недопущению мародерства. Медики развернули пункт, оказывается медицинская и психологическая помощь населению. Службой торговли и питания обеспечивается доставка питания и теплой одежды по мере необходимости. Проблем с питанием нет,  - добавили в ведомстве. К слову, в ДЧС ЗКО работает круглосуточно оперативный штаб. Номер горячей линии 55-40-88. Напомним, 28 марта в селе Шалгай Каратобинского района талыми водами было разрушено здание сельской школы. Село Актайсай этого же района так же находится в паводкоопасной зоне. 31 марта в реке Таян поднялся уровень воды, смыло дорогу в село. В Каратобинском и шынгырлауском районах объявлен режим ЧС.   Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.