Теряющей слух малышке из Уральска обещал помочь индийский врач
Однако для проведения операции семье не хватает почти 6,2 миллиона тенге, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Дочь жительницы Уральска Айнаш Сахаровой Амина родилась без правого уха. Полностью диагноз малышки звучит как врождённая патология развития, микротия третьей степени и атрезия третьей степени, кондуктивная тугоухость справа. Другими словами, с правой стороны у девочки отсутствует слуховой проход, а также частично отсутствует ушная раковина. Других отклонений в развитии у неё нет.
Айнаш рассказывает, что её дочери нужна операция по выведению наружу слухового прохода и формированию ушной раковины. Такую операцию проводят лишь в Нур-Султане в специальной клинике, куда несколько раз в год приезжает специалист из Индии международного класса Ашаш Бхумкар.
– Помочь может лишь операция - реконструкция ушной раковины и истончение кости за ухом, чтобы улучшить слух. Такие операции по квоте не проводятся. Зато их проводит индийский врач Ашеш Бхумкар. Он уже провел 11 успешных операций в Казахстане. Сейчас эти дети слышат и ничем не отличаются от своих сверстников. Я мечтаю, чтобы моя доченька тоже услышала звуки этого мира, полноценно жила и наслаждалась детством, - говорит Айнаш.
Однако операция стоит 36 тысячь долларов, по нынешнему курсу это составляет более 16 миллионов тенге. Своими усилиями и с помощью неравнодушных казахстанцев родители Амины собрали 9,2 миллиона тенге, не хватает ещё 6,2 миллионов тенге. Для среднестатистической казахстанской семьи - это неподъёмная сумма. Ситуацию усложняет то, что операцию необходимо провести до того момента, пока ребёнку не исполнилось три года, а Амине исполнится в июне.
– Во время операции в черепе ребенка просверливается отверстие, до трёх лет кость черепа у ребёнка тонкая, позже врачи не берутся делать подобные операции. Следующий визит индийского врача в Казахстан запланирован на апрель. Мы очень хотим попасть к нему, чтобы он восстановил слух нашей девочке. Я слёзно прошу всех и каждого, не проходите мимо нас, подайте нам руку помощи, поддержите нас в столь сложную минуту. Нам самим эту сумму не собрать, супруг работает один, его зарплаты хватает только на выплату ипотеки и ежедневные расходы. Помогите нам, пожалуйста, - заключила Айнаш Сахарова.
Желающие помочь девочке могут перечислить деньги на карту Kaspi gold - 4400 4301 8504 2881. С мамой Амины Айнаш можно связаться по номеру: 87078500816.
Фото предоставлено Айнаш Сахаровой
