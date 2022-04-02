- С одной стороны дороги движение открыли в 0:30, там дежурят полицейские. С улучшением погодных условием сделаем объездную дорогу, водопропускную трубу заменим на трубу большего диаметра. Два года она там стояла, и проблем не было, в этом году через неё пошла вся вода со степи, и она не справилась с пропуском воды, - прокомментировали в филиале «Казавтожола».

Произошло это рядом с посёлком Жарлы Байганинского района на 283 километре дороги Актобе - Астрахань. На фото видно, что вместо дорожного полотна и асфальта огромная яма, под ней стремительно бежит вода. Дорогу прорвало первого апреля. Департамент полиции Актюбинской области сообщил, что в связи с паводком произошёл смыв проезжей части дороги и предупредил водителей, что проезда на указанном участке нет. Проезд по уцелевшей части дороги, выяснилось, восстановили в 1:00 второго апреля. В филиале «Казавтожола» объяснили, что из-за резкого потеплении и таяния снега водопропускная труба не справилась с напором, и дорога разрушилась. На этом участке проводили реконструкцию, но работы ещё не завершены, дорога не сдана.