– На месте были задействованы экскаватор, две единицы КамАЗа, НАЗель и 700 мешков с песком. Выставлены предупреждающие знаки, сигнальные столбики. Организовано круглосуточное дежурство, - сообщили в ведомстве.

Скриншот с видео В кадрах видно, как через трассу переливается вода. Автор ролика говорит, что видео снято недалеко от Сырымского района, при этом призывает водителей быть осторожными. В ЗКОФ "АО НК КазАвтоЖол" сообщили, что первого апреля в 17:30 в связи с потеплением, а также резким таянием снега произошёл перелив талых вод через проезжую часть дороги Самара - Шымкент, шириной – 30 метров, глубиной – 15 сантиметров.Второго апреля в 5:00 в перелив прекратился. Сейчас проводятся восстановительные работы. Движение транспорта не приостановлено. 8ZQgTP58kLs?feature=share