Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации Агентством РК по противодействию коррупции, задержан бывший Управляющий директор ТОО «Оператор РОП». Он подозревается в хищении вверенных денежных средств в сумме свыше 13 миллиардов тенге. Он устанавливал завышенную стоимость утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств, незаконно перечислив их в ТОО RecyclingCompany, тем самым причинив ущерб государству в лице АО "Жасыл Даму" (правопреемник ТОО «Оператор РОП») в особо крупном размере. Преступления совершались в период 2016-2019 годы совместно с другими работниками ТОО «Оператор РОП». С санкции суда подозреваемый заключён под стражу. – Итоговая правовая оценка его действиям будет дана судом. В соответствии со ст.201 УПК, иная информация не разглашается, - сообщили в ведомстве. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.