заявление родителя (формируется электронно),

свидетельство о рождении (формируется электронно),

паспорт здоровья ребёнка (форма 026/у-3),

прививочный паспорт (форма 065/у),

фото ребёнка (размером 3*4).

Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве образования и науки Казахстана напомнили, что правила приёма детей в школы изменили в 2020 году. В первый класс принимаются дети в возрасте шести лет. Дети, которым до 31 декабря исполняется шесть лет, также могут пойти в первый класс. Услуга полностью автоматизирована и оказывается через портал eGOV.kz. Какие документы необходимы?По прогнозам министерства, в этом году в первый класс пойдут более 400 тысяч детей.