Приём документов в первый класс проходит ежегодно с первого апреля по первое августа, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Четыре школы закрыли на карантин в ЗКО за последнюю неделю Иллюстративное фото из архива "МГ" В министерстве образования и науки Казахстана напомнили, что правила приёма детей в школы изменили в 2020 году. В первый класс принимаются дети в возрасте шести лет. Дети, которым до 31 декабря исполняется шесть лет, также могут пойти в первый класс. Услуга полностью автоматизирована и оказывается через портал eGOV.kz. Какие документы необходимы?
  • заявление родителя (формируется электронно),
  • свидетельство о рождении (формируется электронно),
  • паспорт здоровья ребёнка (форма 026/у-3),
  • прививочный паспорт (форма 065/у),
  • фото ребёнка (размером 3*4).
По прогнозам министерства, в этом году в первый класс пойдут более 400 тысяч детей.