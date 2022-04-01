Фото с сайта pexels.com Мы вам расскажем, как добыть огонь, правда такой варианта больше подойдет для автомобилистов, или всё-таки эти ингредиенты можно держать у себя в походном рюкзаке, много места они не займут. Итак, для разведения огня потребуется любая старая футболка или тряпка, которую не жалко выкинуть. Помимо этого, понадобится марганцовка, она имеется в аптечке у автомобилистов и чуточку антифриза. Процесс займет совсем немного времени. На ветошь налейте небольшое количество антифриза и посыпьте это дело марганцовкой, затем скомкайте тряпку и подождите пару минут. Начнется реакция между ингредиентами и ваша ветошь заполыхает огнем буквально через несколько секунд. Берите такой простой способ на заметку, ведь не всегда в машине работают прикуриватели (особенно если автомобиль, не так уж молод). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.