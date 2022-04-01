Фото с сайта Pixabay.com Наверняка вы замечали, что во время депрессий и стрессовых ситуаций хочется съесть чего-нибудь вкусненького и тем самым хоть немного поднять себе настроение. Обычно выбор останавливается на мороженых, тортах, пирожных, а иногда на макаронах. Однако такая еда больше вызывает моральный дискомфорт, нежели удовлетворение. Учёные утверждают, что для того, чтобы поднять настроение, нужно есть не ведро мороженого, а зелёный салат., так как в в мозг поступает аминокислота триптофан, именно в нём содержится серотонин - гормон, отвечающий за настроение. Но позже у человека может появиться зависимость от углевода, и каждый раз во время грусти и тоски мозг будет требовать именно эти продукты. Это особенно чревато последствиями для тех, кто страдает сахарным диабетом. Исследователи отмечают, что чрезмерное употребление сахара, очищенной муки и продуктов с большим количеством жира могут повысить уровень воспаления в организме и вызвать депрессию. А вот фрукты, овощи, рыба и цельно зерновые продукты напротив снижают этот риск Ума Нэйду, специалист по нутриционной психиатрии из Массачусетской больницы общего профиля говорит, что необходимо отказываться от быстрых углеводов постепенно. Это касается технически обработанных продуктов, очищенных углеводов с низким содержанием клетчатки, фастфуда, сахара, трансжиров и искусственных подсластителей. Риск развития депрессии могут снизить продукты с большим содержанием фолиевой кислоты. Она входит в состав таких продуктов как листовые овощи, шпинат, спаржа, брюссельская капуста, фрукты, орехи, бобы, горох, рыба, имбирь, куркума, черный перец, семена льна и морская рыба. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.