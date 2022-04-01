В Службе спасения предупредили об угрозе сильного ветра в ЗКО второго апреля. Порывы будут достигать 20 метров в секунду. Сильный ветер ожидается в ЗКО По республике ожидаются туман, гололёд, усиление ветра, на юго-западе - с пыльной бурей.
  • В Уральске синоптики прогнозируют дождь. В дневное время температура воздуха составит +15..+17, ночью похолодает до +5..+7. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду.
  • В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет +20..+22 градусов, ночью +6..+8 градусов. Ветер южный до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер южный до 14 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер юго-восточный до 18 метров в секунду.
