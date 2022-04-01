Одна из форм дискриминации, который до сих пор подвергаются женщины — гендерный разрыв в зарплате. Согласно исследованию Всемирного экономического форума, в среднем женщины на аналогичной должности получают на ~20% меньше. Разница в заработке мужчин и женщин: кто зарабатывает больше и почему Постепенно ситуация начинает меняться. Благодаря освещению этой проблемы, гендерный разрыв в зарплате уменьшается. Отчасти, именно из этой дискриминации, женщины вынуждены чаще обращаться в микрофинансовые организации через страницы, как MyCredy https://www.mycredy.com/kz/krediti/mikrokredit. Только заимствуя они могут позволить решить свои финансовые проблемы. Причина такого явления? Первая связана с материнством. Из-за того, что женщины вынашивают и рожают, а затем и больше вовлечены в воспитание детей, они вынуждены делать значительный перерыв в карьере, что замедляет и рост зарплат. Если биологически все тяготы связанные с рождением детей ложатся именно на женщин и это нельзя изменить, то остальное - социальный конструкт. Во многих странах до сих пор не принято, чтобы отец уходил в декрет. Также - разница в воспитании. Девочек с детства учат быть скромнее и покладистей, вести себя тише, проявлять “мудрость” и воспитанность. В мальчиках - активность, любознательность, напористость, амбициозность и лидерские качества. Поэтому большинство женщин и во возрасте ведут себя скромнее. Имея тот же опыт, багаж знаний и навыков, женщина скорее согласится на более низкую оплату, нежели мужчина.