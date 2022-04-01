Еще недавно в Актюбинской области бушевали бураны, спасатели выводили из снежных заносов машины и людей, а уже 31 марта температура воздуха прогрелась до + 8, и буквально в течение часа на окраину Актобе, в пригородные села со степи потоком хлынула вода. По информации ДЧС региона, 1 апреля в области были уже отрезаны 6 поселков в Байганинском, Уилском и в Кобдинском районах. В селе Сарбулак Кобдинского района люди остались без света, электричество отключили, потому что в воде оказалась подстанция. - Жители обеспечены запасами продуктов, под присмотром врачей те, у кого хронические заболевания и беременные. На экстренный случай есть лодочные переправы, - рассказал замруководителя ДЧС Актюбинской области Кайрат Касым. В окрестностях Актобе и в самом областном центре больше всего воды в микрорайонах Батыс-2, где 31 марта в арыке едва не утонула 12-летняя девочка, Нур Актобе – там вода затопила подвалы многоэтажек, позже потоки талой воды хлынули в пригородный поселок Орлеу. 1 апреля туда на спасательные работы направили солдат Нацгравдии. - Вместе с сотрудниками ДЧС обходим поселок, на помощь призвали военнослужащих Нацгвардии. Обстановка под контролем. Со степи идет талая вода. Жители отмечают, что такого поступления не было с 1956 года. Будем объезжать остальные сельские округа, контролировать ситуацию, - сказал аким города Асхат Шахаров. lmUS-ydbeOg tOD1dBu_zRkМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фарида ЗАРИП