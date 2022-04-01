Она пройдёт по улице Ихсанова и в посёлке Зачаганск, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Картофель по 160 тенге, свекла по 200: почему в сезон сбора урожая цены на овощи в Уральске не снижаются Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе предпринимательства Уральска анонсировали сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдёт:
  • 2 апреля - по улице Ихсанова,
  • 3 апреля - в посёлке Зачаганск на площадке ТД «Жангирхан».
Ярмарка продлится с 9:00 до 13:00. Жителей, предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей приглашают принять активное участие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.