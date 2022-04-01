2 апреля - по улице Ихсанова,

3 апреля - в посёлке Зачаганск на площадке ТД «Жангирхан».

Иллюстративное фото из архива "МГ" В отделе предпринимательства Уральска анонсировали сельскохозяйственную ярмарку. Она пройдёт:Ярмарка продлится с 9:00 до 13:00. Жителей, предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей приглашают принять активное участие. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.