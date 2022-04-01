В данный момент жителей поселка Шалгын эвакуируют в соседнее село, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 1 апреля, руководство области и ДЧС ЗКО посетили Каратобинский и Шынгырлауские района, которые были затоплены паводковыми водами. По словам главы региона Гали Искалиева, в поселке Шалгын Каратобинского района подтопленными оказались 25 домов.
– Мы вылетели на место, чтобы ознакомиться с ситуацией. Из-за того, что на реке возле поселка собрался большой лед и пошло большое снеготаяние со стороны полей село Шалгын оказалось в зоне подтопление. Сначала затопило школу, а вчера 25 частных домов. Вода зашла в дома сантиметров на 50 и испортила имущество сельчан. Мы побеседовали с населением, старшее поколение говорит, что за всю свою жизнь такого они не помнят. Это на самом деле природное явление, которое сложно было спрогнозировать и предотвратить. Население с пониманием отнеслось к ситуации, - рассказал Гали Искалиев.
По словам акима, на месте было принято решение эвакуировать жителей села, а на месте оставить только мужчин, которые будут присматривать за хозяйством и за поселком.
– На момент нашего приезда из 197 жителей села в населенном пункте осталось около 100 человек. Вчера мы эвакуировали беременных женщин, тяжелобольных людей и людей преклонного возраста. Сегодня, учитывая, что опасность подтопления остается, уговорили и остальных переселиться в соседний поселок Коскол. У учителей была просьба не прерывать учебный процесс, сельскую школу посещают 37 учеников. Половина из них будет учиться в поселке Коскол, половина - в городе. Кто где разместиться, там мы и обеспечим для них обучение. Надеемся, что в ближайшие дни вода спадет. На вертолете делали облет и видели, что большой воды нет, - отметил глава региона.
Кроме этого, Гали Искалиев подчеркнул, что в течение 2-3 дней ситуация должна нормализоваться, и сельчане смогут вернуться в свои дома, а специальная комиссия вынесет решение по оказанию помощи людям. Аким области так же попросил предпринимателей поддержать наших земляков.
Второй район, который был подвержен паводкам - это Шынгырлауский район, между селами Сегизсай и Шынгырлау в девяти местах были зафиксированы прорывы автодорог.
– Автомобильное сообщение приостановлено. Спецтехникой вывезли рожениц, тяжелобольных людей. Ситуация по сравнению со вчерашним днем улучшается, и мы надеемся, что в ближайшее время вода уйдет в степь и у нас появится возможность восстановить автомобильные пути. В поселке Алмазный так же смыло мост, и село оказалось отрезанным как со стороны Актюбинской области, так и со стороны поселке Шынгырлау. При необходимости спасатели проедут к ним по степной дороге и доставят продукты питания. Техника и инертные материалы будут доставлены и мы быстро восстановим дороги, - заключил Гали Искалиев.
Начальник ДЧС Ернур Утегенов рассказал, что жертв и пострадавших, к счастью, не зарегистрировано. Сельчане сообщили о 30 случаях гибели мелкого скота. Эвакуировано 37 жителей села Шалгын, 37 из которых - дети.
– Эвакуация производится на вездеходе, так как другая техника проехать на место не может. На сегодня вода спала на 60 сантиметров, полностью отслеживаем состояние реки Шиели. На особом контроле находятся Таскалинский, Теректинский, Бурлинский, Сырымский районы и район Байтерек. Здесь снежный покров еще достаточный, а завтра ожидается теплая погода. Мы будем делать все возможное, в случае необходимости к нам прибудут наши коллеги из Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областей, - отметил Ернур Утегенов.
Напомним, 28 марта в селе Шалгай Каратобинского района талыми водами было разрушено здание сельской школы
. Село Актайсай
этого же района так же находится в паводкоопасной зоне. 31 марта в реке Таян поднялся уровень воды, смыло дорогу в село.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.